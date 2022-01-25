Uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak? 25 Ocak 2022 THY-Pegasus uçuş sorgulama ekranı

Uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak? 25 Ocak 2022 THY-Pegasus uçuş sorgulama ekranı

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi. Bileti olan vatandaşlar ise ''25 Ocak 2022 Uçak seferleri iptal mi, ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt arıyor.

Tüm yurdu esir altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle kara trafiği gibi uçak seferleri de olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iptal olan uçuşlar listelenirken, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'tan açıklama geldi

THY ve Pegasus'un iptal olan uçuşlarla ilgili açıklamalarda bulunmasının ardından yolculuk yapacak olan vatandaşlar, ''Uçak seferleri iptal mi? İstanbul ve Sabiha Gökçen'de hangi seferler iptal oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlıyor? 25 Ocak 2022 THY-Pegasus iptal olan uçuşlar listesi sorgulama ekranı...

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13,00'e kadar uzatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

Türk Hava Yolları (THY) yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarının bu gece 00:00'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

Pegasus tarafından yapılan açıklamada ise, ''Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.'' denildi.

Aynı zamanda yapılan açıklamada, ücretsiz bilet değişikliği ya da iptali için ise Pegasus firmasının internet adresi ve mobil uygulamanın kullanılabileceği gibi çağrı merkezi ile de iletişime geçilebileceği belirtildi.