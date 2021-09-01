Uçakla seyahatte PCR testi zorunlu mu? Hava yollarından uyarı...

PCR testi, henüz aşı olmamış olan vatandaşlara birçok alanda zorunlu hale geliyor. Peki uçakla seyahatler için de PCR testi zorunlu mu? İşte havayollarından art arda duyurular...

Koronavirüs aşısı olmamış kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımına negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu 6 Eylül'den itibaren başlıyor.

Belirlenen süreler içerisinde koronavirüs geçirmemiş ve aşısız kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine de PCR zorunluluğu getirildi.

Bu gelişme sonrası araştırmalar da hız kazandı. Uçakla seyahat edecek olan yolcular, "Uçuşlarda PCR testi zorunlu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Beklenen cevap ise havayolu şirketlerinden geldi. İşte konunun detayları...

UÇUŞLARDA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu’ konulu genelgesine göre, özel araçla seyahat hariç olmak üzere yurt içinde uçak, otobüs, tren, gemi vb. toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlere negatif PCR testi ya da aşı kartı zorunluluğu getirildi.

TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞLARINDA PCR TESTİ

Türk Hava Yolları, yolcuların iç hat uçuşlarında 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden sonra aşı kartı ya da negatif PCR testi ibraz etmesi gerektiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “İç hatlarda 6 Eylül’den sonra seyahat edecek yolcularımız ya aşı kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz edecektir” paylaşımında bulundu.

Negatif test sonucu veya aşı kartı ibraz etmeyen vatandaşlar uçak bileti satın alamayacak.

PEGASUS'TAN PCR DUYURUSU

Pegasus Hava Yolları, yurt içi seyahatte başlayacak olan PCR testi zorunluluğuyla ilgili duyuruda bulundu.

Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye istinaden, yurt içi uçuşlarında aşılı ya da hastalığı geçirmiş olan yolcuların (Bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) herhangi bir test zorunluluğu bulunmadan seyahatlerini yapabildikleri belirtildi.

Açıklamada aşısız olan yolcuların ise 6 Eylül tarihi itibarıyla seyahatlerinden önce 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testini ibraz etmesi gerektiği ifade edildi.