Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte 3. cemre düşme tarihi 2022

Üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte 3. cemre düşme tarihi 2022

Baharı müjdeleyen cemrelerden ilki, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikincisi ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü. Peki 2022 üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte 3. cemre düşme tarihi...

Soğuk kış aylarını geride bırakıp güneşli ve sıcak bahar aylarına kavuşmak isteyenler, cemrelerin düşme tarihlerini araştırıyor.

Cemrelerin düşmesi, baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor. Düşen cemrelerin ardından güneş yüzünü yeniden gösteriyor, havalar ısınıyor ve çiçekler açıyor.

Bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki, 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü.

Akabinde üçüncü cemrenin düşeceği tarih ve yeri, araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki üçüncü cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte 2022 3. cemre düşme tarihi...

2022 ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın habercisi olarak kabul edilen cemrenin birer hafta arayla önce havaya, sonra suya ve son olarak toprağa düştüğüne inanılıyor.

İlk cemre, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre cemre; 'Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir.

"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamlara sahip olan ve birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Cemrelerin düşmesi, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ifade ediyor.

Tarımla uğraşanlar için ise toprağın işlenme dönemine gelindiğini gösteriyor. Bu nedenle vatandaşlar, cemrelerin düşme tarihlerini iple çekiyor.