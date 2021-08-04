UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor-Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor-Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batumi ile karşılaşacak. Peki Dinamo Batumi-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temislcimiz Demir Grup Sivasspor, 3. ön eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

2. ön eleme turunda Petrocub'u saf dışı bırakan Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Dinamo Batumi karşısında da turu hedefliyor.

Yiğidolar, Gürcü rakibi karşısında avantajlı bir skorla sahadan ayrılıp rövanşta işi bitirmeyi hedefliyor. Peki Sivasspor-Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

DİNAMO BATUMİ-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dinamo Batumi ile Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda karşıya karşıya gelecek.

5 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Batumi Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek.

Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini rövanş maçı öncesi avantajlı konuma geçmeyi hedefliyor.

5 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara, Isaac Cofie ve izinli olan Max Gradel, Dinamo Batumi karşısında takımlarını yalnız bırakacak.