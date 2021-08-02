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- UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? İşte Fenerbahçe'nin rakipleri..
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? İşte Fenerbahçe'nin rakipleri..
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 15:11
Ali Koç'un yeniden başkan seçildiği ve bu sene her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarına başladı.
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından, Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
Bunun akabinde taraftarlar, "Fenerbahçe'nin rakipleri kim? sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe'nin rakipleri kim? Fenerbahçe kimlerle mücadele edecek? İşte detaylar..
FENERHAHÇE'NİN PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİPLERİ KİM?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi-HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİG PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?
Sarı- lacivertlilerin Avrupa arenasındaki heyecanı 19 Ağustos'ta oynanacak ilk play-off mücadelesi ile başlayacak. İkinci maç ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, play-off turunda eşleşeceği rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİG PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?
Sarı lacivertli kulübün Avrupa maçları Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu kanalı izlemek isteyenlerin D-Smart üyeliği satın alması gerekiyor.