Haberler

Yaşam Haberleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? İşte Fenerbahçe'nin rakipleri..

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? İşte Fenerbahçe'nin rakipleri..

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yapıldı. Kuranın ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin rakipleri kim? İşte rakipler..