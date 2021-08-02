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    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? İşte Fenerbahçe'nin rakipleri..

    UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yapıldı. Kuranın ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin rakipleri kim? İşte rakipler..
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 15:11
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    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu mu? İşte Fenerbahçe'nin rakipleri..

    Ali Koç'un yeniden başkan seçildiği ve bu sene her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarına başladı.

    Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından, Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

    Bunun akabinde taraftarlar, "Fenerbahçe'nin rakipleri kim? sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Fenerbahçe'nin rakipleri kim? Fenerbahçe kimlerle mücadele edecek? İşte detaylar..

    FENERHAHÇE'NİN PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİPLERİ KİM?

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi-HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİG PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

    Sarı- lacivertlilerin Avrupa arenasındaki heyecanı 19 Ağustos'ta oynanacak ilk play-off mücadelesi ile başlayacak. İkinci maç ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, play-off turunda eşleşeceği rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe nin rakipleri belli oldu mu? İşte Fenerbahçe nin rakipleri.. #1

    FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİG PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

    Sarı lacivertli kulübün Avrupa maçları Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu kanalı izlemek isteyenlerin D-Smart üyeliği satın alması gerekiyor.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe nin rakipleri belli oldu mu? İşte Fenerbahçe nin rakipleri.. #2

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