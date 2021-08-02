UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakipleri..

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakipleri..

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yapıldı. Kuranın ardından temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Peki, Galatasaray'ın rakipleri kim? İşte rakipler..

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçı ise 2-1 kaybetti.

Bunun akabinde Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekibin rakipleri belli oldu.

Bunun üzerine taraftarlar, "Galatasaray'ın rakipleri kim? sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Galatasaray'ın play-off turundaki rakipleri kim? İşte Galatasaray'ın rakipleri..

GALATASARAY'IN PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİPLERİ KİM?

Galatasaray, St. Johnstone'u elediği takdirde UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Danimarka ekibi Randers'la eşleşecek.

GALATASARY'DAN TRANSFER HAMLESİ

Fatih Terim yönetiminde kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesi kadrosuna takviye yapmak için düğmeye bastı.

Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaat eden oyuncusunu Galatasaray'a kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.