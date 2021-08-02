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    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakipleri..

    UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi yapıldı. Kuranın ardından temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Peki, Galatasaray'ın rakipleri kim? İşte rakipler..
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 15:28
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    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakipleri..

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçı ise 2-1 kaybetti.

    Bunun akabinde Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekibin rakipleri belli oldu.

    Bunun üzerine taraftarlar, "Galatasaray'ın rakipleri kim? sorusunu gündeme taşıdı.

    Peki, Galatasaray'ın play-off turundaki rakipleri kim? İşte Galatasaray'ın rakipleri..

    GALATASARAY'IN PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİPLERİ KİM?

    Galatasaray, St. Johnstone'u elediği takdirde UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Danimarka ekibi Randers'la eşleşecek.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ın rakipleri belli oldu mu? İşte Galatasaray ın rakipleri.. #1

    GALATASARY'DAN TRANSFER HAMLESİ

    Fatih Terim yönetiminde kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesi kadrosuna takviye yapmak için düğmeye bastı.

    Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaat eden oyuncusunu Galatasaray'a kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.

    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ın rakipleri belli oldu mu? İşte Galatasaray ın rakipleri.. #2

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