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- UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakipleri..
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakipleri..
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 15:26
- Güncelleme : 02.08.2021 - 15:28
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçı ise 2-1 kaybetti.
Bunun akabinde Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekibin rakipleri belli oldu.
Bunun üzerine taraftarlar, "Galatasaray'ın rakipleri kim? sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, Galatasaray'ın play-off turundaki rakipleri kim? İşte Galatasaray'ın rakipleri..
GALATASARAY'IN PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİPLERİ KİM?
Galatasaray, St. Johnstone'u elediği takdirde UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Danimarka ekibi Randers'la eşleşecek.
GALATASARY'DAN TRANSFER HAMLESİ
Fatih Terim yönetiminde kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesi kadrosuna takviye yapmak için düğmeye bastı.
Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaat eden oyuncusunu Galatasaray'a kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.