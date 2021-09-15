UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başlıyor! İşte haftanın programı...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçları başlıyor. Nefes kesen karşılaşmaların yaşanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, Galatasaray ve Fenerbahçe'de boy gösterecek. İşte haftanın programı...

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları yine nefes kesen anlara sahne olmaya hazırlanıyor.

Karşılaşmalar bizim için oldukça önemli çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray, gruplardan çıkabilmek için mücadele edecek.

8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanırken, Galatasaray, E Grubu'nda İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek.

D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Temsilcilerimizin karşılaşmasını sabırsızlıkla bekleyen futbolseverler, maç takvimini merak ediyor. İşte haftanın programı...

UEFA AVRUPA LİGİ HAFTANIN PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:

BUGÜN

17.30 Spartak Moskova (Rusya) - Legia Varşova (Polonya)

16 EYLÜL PERŞEMBE

19.45 Galatasaray - Lazio (İtalya)

19.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)

19.45 Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)

19.45 Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)

19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)

19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)

22.00 Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)

22.00 Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)

22.00 PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika)