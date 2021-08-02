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- UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? İşte Sivasspor'un rakipleri...
UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? İşte Sivasspor'un rakipleri...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Yapılan kura çekiminin ardından, "Sivasspor'un rakipleri kim?" sorusu gündeme getirildi. İşte temsilcimizin rakipleri..
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 16:34
- Güncelleme : 02.08.2021 - 16:35
Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, play-off turu kura çekimi tamamlandı.
Kura çekiminde Galatasaray, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu.
Sivasspor'un rakiplerinin belli olmasının ardından, "Sivasspor'un rakipleri kim?" sorusu gündeme taşındı. İşte Sivasspor'un rakipleri...
SİVASSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, 3. ön eleme turunda Dinamo Batum ile karşı karşıya gelecek.
Turu geçmesi halinde, play-offa yükselecek temsilcimizin bu turdaki rakibi belli oldu.
Buna göre Sivasspor Dinamo Batum'u elemesi durumunda Lokomotiv Plovdiv- Kopenhag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
Eşleşmenin ilk maçı 19 Ağustos, rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta oynanacak.