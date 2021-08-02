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UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? İşte Sivasspor'un rakipleri...

UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? İşte Sivasspor'un rakipleri...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Yapılan kura çekiminin ardından, "Sivasspor'un rakipleri kim?" sorusu gündeme getirildi. İşte temsilcimizin rakipleri..