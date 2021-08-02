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UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu? İşte Trabzonspor'un rakipleri...

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu? İşte Trabzonspor'un rakipleri...

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu kura çekiminde Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Bunun üzerine, "Trabzonspor'un rakibi kim oldu?" sorusu gündeme taşındı.