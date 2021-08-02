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- UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu? İşte Trabzonspor'un rakipleri...
UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un rakipleri belli oldu mu? İşte Trabzonspor'un rakipleri...
Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu kura çekiminde Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Bunun üzerine, "Trabzonspor'un rakibi kim oldu?" sorusu gündeme taşındı.
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 16:53
- Güncelleme : 02.08.2021 - 16:54
Yeni sezon öncesi Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turunda mücadele edecek.
Transferlerle adından söz ettiren bordo-mavili ekip, play-off turunda rakibini elemeyi hedefliyor.
Bunun akabinde Trabzonsporlu taraftalar ve futbolseverler, "Trabzonspor'un rakibi kim oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.
İşte Trabzonspor'un rakibi..
TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?
Üçüncü eleme turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak Trabzonspor ve Gürcistan'ın Dinamo Batum takımıyla mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un kazanması durumundaki rakipleri belli oldu.
Trabzonspor, Molde'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda AS Roma ile karşılaşacak.