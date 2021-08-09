UEFA'dan Türk hakemlere görev! Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya hangi maçı yönetecek?

UEFA'dan Türk hakemlere görev! Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya hangi maçı yönetecek?

Türkiye Futbol federasyonu, Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'nın UEFA maçlarında görev alacağını duyurdu. Bunun akabinde, Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya hangi maçı yönetecek? sorusu gündeme getirildi.

Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya UEFA'dan görev alarak, Türk hakemleri arasında ön plana çıkıyor.

UEFA'dan görev alarak, yurt dışındaki maçları başarı ile yöneten hakemlere yeni bir görev daha verildi.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama gelirken, "Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya hangi maçı yönetecek?" soruları gündeme geldi.

Peki, Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya hangi maçı yönetecek? İşte detaylar..

CÜNEYT ÇAKIR VE HALİS ÖZKAHYA HANGİ MAÇI YÖNETECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda İsviçre'nin Young Boys ile Romanya'nın CFR Cluj takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Halis Özkahya ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Kazakistan'ın Shakhter ile Ukrayna'nın Kolos Kovalivka takımları arasında yarın oynanacak maçta görev yapacak.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Astana Arena'da TSİ 17.00'de başlayacak karşılaşmada, Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.