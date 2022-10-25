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    Uğur Dündar'ın garip Cumhuriyet Bayramı hesabı

    Uğur Dündar'ın garip Cumhuriyet Bayramı hesabı

    Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın, Fenerbahçe istatistiklerini kullanarak Cumhuriyet Bayramı tarihlerine ulaşması sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:59
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    Türkiye'de futbol gündemi yine hararetli.

    Fikstür, maçlar, yenilgiler, hakemler, camia kavgaları...

    Hiç dinmeyen tartışmaların arasından ise Uğur Dündar'ın garip hesabı, sosyal medyada futbol gündemini salladı.

    Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sarı-lacivertlilerin ligin şu ana kadarki kısmındaki istatistik verilerini kullanarak Cumhuriyet'in ilanı ile ilişki kurdu.

    İstatistikten Cumhuriyet Bayramı'na ulaştı

    Tarih olarak kaçıncı ayda olunduğu, kaç gol yenilip kaç gol atıldığı gibi verileri yan yana getiren Dündar, 29 Ekim'e ve 1923'e ulaştı.

    Hesabının sonunda "Yaşasın Cumhuriyet" ifadesini kullanan Dündar'ın bu garip hesabı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Kullaıcıların kimi Dündar'ın hesabı ile dalga geçerken kimi beğenisini belirtti.

    Uğur Dündar ın garip Cumhuriyet Bayramı hesabı #1


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