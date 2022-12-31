Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer...

Yılbaşında yapılan ritüellerin şans ve bereket getirdiğine inanılıyor. İşte birbirinden farklı yılbaşı ritüelleri...

Bir yılı daha geride bırakırken herkes yeni yılın sağlık, huzur, aşk, mutluluk, kazanç ve şans getirmesini diliyor.

2023 dileklerini içinden geçirmekten fazlasını yapmak isteyenler ise ritüellerden yardım alıyor.

Çeşitli yılbaşı ritüelleri ile sene boyunca dileklerin kabul olacağına inanılıyor.

Bereketi bolluk, şans ve para için birbirinden ilginç yeni yıl ritüelleri bulunuyor. En popüleri ise kırmızı iç çamaşırı...

Peki yılbaşında uğur getiren şeyler nelerdir? İşte yılbaşı ritüelleri!

Kırmızı iç çamaşırı

Yılbaşı ritüeli denilince akla gelen ilk şey kırmızı iç çamaşırları oluyor. Yeni yılda aşkı bulmak isteyenler, bu gece kırmızı tercih ediyor.

Baklagil yemek

Yılbaşı sofrasında yer alan baklagil, tüm yılın bolluk ve bereket içinde geçmesine vesile olur. Fasulye başta olmak üzere baklagil tüketmek evin rızkını artırır.

Camdan su dökmek

Yeni yıla girerken camdan dökülen su, yıl boyunca biriken kötü enerjinin dışarı atılması anlamına gelir.

Nar kırmak

Nar kırma ritüeli için evin kapı eşiğinde durulur, dilekler dilenir ve nar yere atılır. Nar taneleri ne kadar çok dağılırsa yeni yılda keseniz o kadar bereketli olacaktır.

Ekmek yapmak

Yılbaşı günü pişirilen ekmek hamuruna şans ve iyi dilekler ekleyerek gerçekleştirilen ritüel sayesinde, yeni yıl için dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılır.

Kapıya soğan asmak

Kapı süslerinin uğur getireceğine inanılır. Soğan, Yunan kültüründe yeniden doğuşu simgeler.

Muslukları açmak

Saatler tam gece yarısını gösterdiğinde kısa bir süre evdeki tüm muslukları açmanın bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.

Kokina hediye etmek

Ülkemizde de inanılan bu ritüele göre, yılbaşı gecesinden önce kokina hediye edilen kişiler ev sahibi olur.

Suya çiçek atmak

Bu geleneğe göre, su tanrıçası beyaz çiçekler karşılığında insanlara şanslı bir yıl sunar.

Tabak kırmak

Yılbaşı gecesi kapınızda kırılan tabaklar, yen, yılda ne kadar şanslı olacağınızı gösterir.

Valizle sokakta koşmak

Boş valizi alıp caddede koşarsanız, yılınız seyahatlerle dolu geçer.

Zeytin dalı yakmak

Bazı kültürlerde yılbaşı gece evde zeytin dalı yakılıp tütsü gibi evde gezdirilir. Tütsüyle yeni yıl öncesi evin temizlendiğine inanılır.

Öpüşmek

Amerikalılar tüm yılın aşkla geçmesi için yeni yıla sevdiklerini öperek giriyor.