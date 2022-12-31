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    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer...

    Yılbaşında yapılan ritüellerin şans ve bereket getirdiğine inanılıyor. İşte birbirinden farklı yılbaşı ritüelleri...
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 10:44
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    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer...

    Bir yılı daha geride bırakırken herkes yeni yılın sağlık, huzur, aşk, mutluluk, kazanç ve şans getirmesini diliyor.

    2023 dileklerini içinden geçirmekten fazlasını yapmak isteyenler ise ritüellerden yardım alıyor.

    Çeşitli yılbaşı ritüelleri ile sene boyunca dileklerin kabul olacağına inanılıyor.

    Bereketi bolluk, şans ve para için birbirinden ilginç yeni yıl ritüelleri bulunuyor. En popüleri ise kırmızı iç çamaşırı...

    Peki yılbaşında uğur getiren şeyler nelerdir? İşte yılbaşı ritüelleri!

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #1

    Kırmızı iç çamaşırı

    Yılbaşı ritüeli denilince akla gelen ilk şey kırmızı iç çamaşırları oluyor. Yeni yılda aşkı bulmak isteyenler, bu gece kırmızı tercih ediyor.

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #2

    Baklagil yemek

    Yılbaşı sofrasında yer alan baklagil, tüm yılın bolluk ve bereket içinde geçmesine vesile olur. Fasulye başta olmak üzere baklagil tüketmek evin rızkını artırır.

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #3

    Camdan su dökmek

    Yeni yıla girerken camdan dökülen su, yıl boyunca biriken kötü enerjinin dışarı atılması anlamına gelir.

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #4

    Nar kırmak

    Nar kırma ritüeli için evin kapı eşiğinde durulur, dilekler dilenir ve nar yere atılır. Nar taneleri ne kadar çok dağılırsa yeni yılda keseniz o kadar bereketli olacaktır.

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #5

    Ekmek yapmak

    Yılbaşı günü pişirilen ekmek hamuruna şans ve iyi dilekler ekleyerek gerçekleştirilen ritüel sayesinde, yeni yıl için dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılır.

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #6

    Kapıya soğan asmak

    Kapı süslerinin uğur getireceğine inanılır. Soğan, Yunan kültüründe yeniden doğuşu simgeler.

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #7

    Muslukları açmak

    Saatler tam gece yarısını gösterdiğinde kısa bir süre evdeki tüm muslukları açmanın bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #8

    Kokina hediye etmek

    Ülkemizde de inanılan bu ritüele göre, yılbaşı gecesinden önce kokina hediye edilen kişiler ev sahibi olur.

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #9

    Suya çiçek atmak

    Bu geleneğe göre, su tanrıçası beyaz çiçekler karşılığında insanlara şanslı bir yıl sunar.

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #10

    Tabak kırmak

    Yılbaşı gecesi kapınızda kırılan tabaklar, yen, yılda ne kadar şanslı olacağınızı gösterir.

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #11

    Valizle sokakta koşmak

    Boş valizi alıp caddede koşarsanız, yılınız seyahatlerle dolu geçer.

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #12

    Zeytin dalı yakmak

    Bazı kültürlerde yılbaşı gece evde zeytin dalı yakılıp tütsü gibi evde gezdirilir. Tütsüyle yeni yıl öncesi evin temizlendiğine inanılır.

    Uğur getirsin: Yılbaşına özel 13 farklı şans ritüeli! Denemeye değer... #13

    Öpüşmek

    Amerikalılar tüm yılın aşkla geçmesi için yeni yıla sevdiklerini öperek giriyor.


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