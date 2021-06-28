Uğurtan Sayıner kimdir? Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner neden öldü, kaş yaşındaydı?

Bizimkiler'in Cemil'i olarak akıllara kazınan ve "Sevim koş" repliğiyle tanınan Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti. Peki Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Türk televizyonuna damga vuran ve 1989- 2002 yılları arasında yayımlanan "Bizimkiler" dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçı, zaman zaman sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu.

Uğurtan Sayıner'in hayatı vefatının ardından gündeme geldi. Vatandaşlar arama motorları üzerinden Uğurtan Sayıner kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü sorularına yyanıt aramaya başladı.

Peki, Uğurtan Sayıner kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'in biyografisi ve ölüm nedeni...

UĞURTAN SAYINER NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka’daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Saytıner, ileri yaşla beraber yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

16 Eylül 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Sayıner, kamuoyunda daha çok ''Bizimkiler'' dizisindeki Cemil karakteri ile tanınmaktadır. İktisat Fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başlamıştır.

İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalışmıştır.

Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıkmıştır. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit Depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanınmıştır.

UĞURTAN SAYINER DİZİLERİ VE FİLMLERİ