Uçakla yolculuğa çıkan Ukraynalı kadına, Türk sevgilisi 30 bin fitte anonsla evlilik teklif etti.

İstanbul'dan Kiev'e giden uçakta sürpriz evlilik teklifi yapıldı.

Ukrayna uyruklu Olha Dorokhina'yı Kiev'e uğurlamak üzere İstanbul Havalimanı'na gelen sevgilisi Cemil Yıldız, Dorokhina'ya bir sürpriz hazırladı.

UÇARKEN EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

Kız arkadaşına evlilik teklif eden Yıldız, evlilik yüzüğünü İstanbul-Kiev seferini yapan uçağın kabin ekibine teslim etti. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra uçağın pilotu, Cemil Yıldız'ın evlilik teklifini anons etti. Daha sonra kabin memuru yüzüğü kadın yolcuya teslim etti.

Ukrayna uçağında sürpriz evlilik teklifi - VİDEO



EVET DEDİ

Göz yaşlarına hakim olamayan Ukraynalı Olha Dorokhina teklife "evet" cevabı verirken, uçakta bulunan yolcular Dorokhina'yı alkışlarla tebrik etti.