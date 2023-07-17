Ukrayna'da Hakkari'ye gelin geldi: Adetlerimiz değişik olabilir ama seviyorum Yüksekova ilçe nüfusuna kayıtlı Diş Doktoru Şıkak Beşer ile Ukraynalı bankacı Tetianna Panchenko, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Panchenko, doğu kültürünü sevdiğini ve kısa sürede alıştığını söyledi.

İHA

Hakkari'ye, Ukrayna'dan gelin geldi...

Ukranyalı Tetianna Panchenko (25) ile Yüksekovalı Şıkak Beşer (30), tanıştıktan kısa bir süre sonra evlilik kararı aldı.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle nişan törenlerini devam eden savaştan dolayı bir yıl önce Türkiye’nin en doğusunda bulunan Yüksekova ilçesinde yapan çift, bitmeyen savaştan dolayı düğünlerini de Yüksekova’da yaptı.

Ukraynalı gelin halay çekmeyi öğrendi

Yabancı bir kültürden gelmesine rağmen giydiği gelinlikle taktığı altınlarla dikkatleri üzerine çeken Tetianna Panchenko, çektiği halayla da kısa sürede Yüksekova kültürüne ayak uydurdu.

Bir düğün salonunda yapılan ve 2 bin kişin katılımıyla yapılan düğün töreninde davetliler bol bol halay çekti.

"Adetlerimiz değişik olabilir ama seviyorum"

Nişandan sonra düğünlerini de Yüksekova’da yaptığını belirten Tetianna Panchenko şu cümleleri aktardı;

Şıkak'la 4 sene önce Ukrayna’da tanıştık. 2 sene önce de evlenmeye karar verdik. Ancak ülkemde yaşanan savaş nedeniyle nişan törenimizi ertelemek zorunda kaldık. Bizler de uzun aradan sonra ailelerimizin de isteği üzerine Türkiye’de, yani Yüksekova’da nişanımızı yapmaya karar verdik ve 1 yıl önce nişanımızı gerçekleştirdik. Belki düğünü Ukrayna’da yaparız ama düğünü de Yüksekova ilçesinde yaptık. O zaman savaş vardı kimse 1 sene önce yaptığımız nişan törenine katılamadı. Çünkü onlar Ukrayna’da kaldılar, gelemediler. Düğünümüzü de burada yaptık ama şimdi akrabalarım yanımda düğünümüzde gayet güzel gidiyor. Adetlerimiz değişik olabilir ama seviyorum böyle kültürü ve kısa sürede ayak uydurdum. Ağırlıklı Kürtçe konuşulduğu için zorlanıyorum. Onun dışında herhangi bir sıkıntım yok. Buranın insanları çok iyi, misafirperver ve cana yakınlar. Burada bulunduğum süre zarfında benim ilgimi çeken ve hoşuma giden bir şey de buradaki insanların büyüklerine duydukları saygı oldu. Herkes büyüklere karşı çok saygılı hareket ediyor. Hatta benim tuhafıma giden ilk şeyin, büyüklerin ellerini öpmek olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu saygı, bu ülkede yaşayan insanların tarihini anlatıyor, bu da önemli bir durum. Bugün mutluyuz, çünkü düğünümüzü de iyisiyle bitiriyoruz.

"2 bin kişi katıldı"

Savaş nedeniyle düğünlerinin baya ertelendiğini belirten damat Şıkak Beşer ise “Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaştan önce ailelerin onayıyla karar almıştık ve düğünümüzü yapacaktık. Maalesef yaşanan savaş nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Savaş izin vermeyince bizde mecbur geçen sene nişanımızı Yüksekova’da ve kendi adetlerimize uygun bir şekilde yaptık. Arada bir sene geçmesine rağmen yine Ukrayna’da yapamadığımız düğünümüzü de Yüksekova’da yaptık. Çok güzel bir şekilde geçti. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Düğünümüz bir gün boyunca sürdü. Bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.