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    Ukraynalı kadın Müslüman oldu

    İslam’ı araştırıp inceleyen Ukrayna vatandaşı Hanna Standık, Adana İl Müftülüğünde düzenlenen merasimde Kelime-i Şehadet getirerek, Müslüman oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 10:26
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    Ukraynalı kadın Müslüman oldu

    Ukraynalı Hanna Standık için Adana Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

    Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Standık’a İslam dininin temel esasları ve Hz. Muhammed hakkında bilgiler verdi.

    İHA'ya konuşan Müftü Taşcı, Standık'ın Müslüman olmasından duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getirerek, “Hanım kardeşimiz bugün kendi hür iradesiyle müftülüğümüze başvurdu ve biz de gerekli işlemleri yaptık. Bugün şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu” ifadelerini kullandı.

    İsmi Ayla Ceylin oldu

    Müftü Taşcı, “İslam’ı seçerek Müslüman olan Alya Ceylin kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğine ve severek yaşayacağına onunla huzur bulacağına inanıyorum.” dedi.

    Ukraynalı kadın Müslüman oldu #1

    "Daha huzurlu ve mutlu hissediyorum"

    Müslüman olduktan sonra Alya Ceylin ismini alan Standık ise, Müslüman olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “İslam dinini araştırarak öğrendim ve hiçbir baskı altında olmadan kendi hür irademle İslamiyet’i seçtim. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum. Kelime-i Şehadet getirdiğimde hissettiğim duygu selini ve mutluluğu anlatamam içimdeki sevinç ile gözyaşlarımı tutamadım. Uzun zaman önce Müslüman olmaya karar vermiştim. Kendim İslam dinini araştırdım. İslam dininin bütün güzelliğini gördüm. Müslüman olduğum için çok mutluyum.” diye konuştu.

    Ukraynalı kadın Müslüman oldu #2

    Merasim Standık’nın Kelime-i Şehadet getirmesinin ardından Müftü Mehmet Taşcı’nın yaptığı dua ile son buldu.

    Alya Ceylin’i tebrik eden Taşcı, Müslüman olduktan sonra "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur’an-ı Kerim Meali ve çeşitli kitaplar takdim etti.

    Ukraynalı kadın Müslüman oldu #3


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