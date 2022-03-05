Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Kiev'de mahsur kalan iş adamı Serdar Çatak, 60 yolcusu bulunan otobüsü güvenli bölgeye ulaştırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından iş için gittiği Kiev'de mahsur kalan ve Ukraynalı şoförün sınırı geçememesi nedeniyle otobüsü içindeki yolcularla birlikte güvenli bölgeye ulaştıran Serdar Çatak, tahliye sürecini anlattı.

Ankaralı iş adamı Çatak, iş nedeniyle sürekli Ukrayna'ya gidip geldiğini, savaş başlamadan bir gün önce tekrar ülkeye gittiğini ve aynı günün gecesinde Kiev'de bombardımanın başladığını söyledi.

Ukraynalı şoför sınırı geçemeyince otobüsü Türk yolcu sürdü - VİDEO

"OTOBÜS BİZİ BEKLİYORDU"

Savaşın başladığı günün ertesinde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine gittiklerini bildiren Çatak, "Yetkililer, 'Beklemede kalın.' dedi. Burada yatan, kalkan insanlar vardı. Konsoloslukta kalan arkadaşlar otobüsün geleceğini, acele dönmemizi istediler. Biz de hızlı şekilde 4-5 arkadaş Konsolosluğa vardık, otobüs bizi bekliyordu." diye konuştu.

"ÖNDEKİ OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ TÜRKTÜ, HIZLI GİTTİK"

Otobüslerden birinin şoförünün Türk, diğerinin Ukraynalı olduğunu dile getiren Çatak, "Yola çıktık. Kiev'den sınır kapısına kadar 500 kilometreyi yaklaşık 16 saatte gittik. Yol aşırı kalabalıktı. Yollar hep tıkalı olduğu için hep ters şeritten gittik. Öndeki otobüsün şoförünün Türk olması bizim bir nevi hızlı gitmemizi sağladı. Ters yönden gittik ve sınır kapısına vardık. Aşağı yukarı sınır kapısında 16 saat bekledik. Türk şoförün sürdüğü otobüs ise bir saatte çıktı oradan." ifadelerini kullandı.

"KORİDOR AÇARAK OTOBÜSÜMÜZÜ İÇERİ ALDIK"

Sabah saatlerinde sınır kapısına geldiklerini ifade eden Çatak, "Sırada beklediğimiz için kargaşalar çıkmaya başladı. Araç sahipleriyle mücadele ettik. Ukrayna'da okuyan Hintli, Pakistanlı, Faslı ve diğer ülkelerdeki insanlar, bu sınır kapısına nakliye edildiği için bir yığılma olmuştu. Bizim otobüsün geçiş noktası kapandı. Sonra organize olduk, bir koridor açarak otobüsümüzü içeri aldık." bilgisini verdi.

"E SINIFI EHLİYETLE OTOBÜSÜ ÇIKARTTIK"

Sınır kapısından içeri girdikleri için mutlu olduklarını aktaran Çatak, şöyle devam etti:

"Ukrayna yetkilileri '18-60 yaş arası erkekler dışarı çıkamaz.' dedi. Şoförümüz 60 yaşın altındaydı. Yetkililerle konuştuk, kesinlikle izin veremeyeceklerini söylediler. 'E sınıfı ehliyeti olan varsa otobüsü kendimiz çıkaralım.' diye teklif ettim. Yolcular buna karşı gelmedi, iyi bir çözüm olduğunu söylediler. Otobüs içerisinde E sınıfı ehliyet bulduk. Ukraynalı şoföre, 'Biz bu otobüsü kapıdan geri döndürmek istemiyoruz, hiçbir şekilde bu otobüsü burada bırakmayız, bu noktaya geldik 50 metre sonra kurtulacağız.' dedik."





"KENDİMİ VE ARKADAŞLARIMI KURTARDIM"

Ukraynalı şoförün kendisine izin vermediklerini, bu nedenle geri dönmek zorunda olduklarını söylediğini aktaran Çatak, şunları söyledi:

"Ben ikinci sıra koltukta oturuyordum, kendisine müdahale ettim. Bir şekilde otobüs şoförünü ikna ettik, eşyalarını toplayıp indi. Yolcularla istişare ettik, kabul ettiler ve direksiyona ben geçtim. Ukrayna sınır kapısından Romanya'nın Suceava kentine kadar yaklaşık 70 kilometre boyunca otobüsü kullandım. Güvenli bir şekilde hem kendimi hem de arkadaşlarımı kurtarmış oldum. Askerlik döneminde iki ay askeri otobüs kullanmıştım. Oradan kendime güvendiğim için de yapabileceğimi düşündüm, çok şükür başardık."

"TÜRK OLDUĞUMUZU HER YERDE İSPATLIYORUZ"

Güvenli bölgeye geçtikten sonra otobüs firmasını aradıklarını anlatan Çatak, burada kendilerine Türk şoför ayarlandığını, oradan da güvenli şekilde Türkiye'ye geldiklerini bildirdi.

Her şeyin anlık geliştiğinin altını çizen Çatak, "Gerçekten Türk olduğumuzu her yerde ispatlıyoruz. Bir şekilde olayların içinden kurtuluyoruz. Otobüsün içindeki yolcu arkadaşlarımız ben de dahil iletişim halindeydik. Kim ne derse kabul edecek durumdaydık. O sınırdan çıktığınız zaman rahata kavuşacağımızı biliyorduk. Yaptığımız bütün planlar bunun üzerindeydi." değerlendirmesinde bulundu.

"O DUYGUYU YAŞAMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Direksiyona geçip sınıra geçtiklerinde herkesin sevinçten maçtaymış gibi tezahürat yaptığına değinen Çatak, "O duyguyu yaşamak çok güzel bir şey. Sonuçta Türk'üz, yabancı bir ülkedeyiz, canımızı kurtarma peşindeyiz. Bundan başrolde oynamak gerçekten beni gururlandırdı. Tarif edilemez bir duygu." dedi.

"BİZ HIZLI BİR ŞEKİLDE ORGANİZE OLDUK"

Türkiye'nin tahliyeleri çok hızlı gerçekleştirdiğini vurgulayan Çatak, "Bizim gibi organize olan ülkeler olduğunu zannetmiyorum. Biz hızlı bir şekilde organize olduk. Bu konuda Türk yetkililerine teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi büyük bir kaostan hayatlarımıza kurtararak çıkardılar." değerlendirmesinde bulundu.