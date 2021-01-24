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    Ukraynalı turist, Palandöken'de bavul ile snowboard yaptı

    Ukraynalı turist, Palandöken'de bavul ile snowboard yaptı

    Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Palandöken'de Ukraynalı bir turist, bavul ile snowboard yapınca çevredekilerin dikkatini çekti.
    • DHA
    • 24.01.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 11:29
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    Dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi youtuberların da gözde mekanı oldu.

    Kayak merkezine gelerek videolar çekip eğlenen birçok youtuber, bu görüntüleri sosyal medyalarında paylaşarak bütün kayak severleri bu zevki tatmaya davet ediyor.

    KAR KALINLIĞI 66 SANTİMETRE

    Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de kendi takipçileriyle kar kalınlığının 66 santimetre olduğu Palandöken'de biriktirdikleri anıları paylaşıyor.

    YOUTUBERLARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

    Palandöken kayak merkezi dünyanın en uzun pistlerine sahip olması, şehir merkezine 5 kilometrelik havaalanına ise 17 kilometre uzaklıkta yer alması, ışıklandırma sistemleriyle gece kayak yapabilme imkanı sunması ve tesislerin son model teknolojiyle donatılmış olması kayak severler kadar youtuberların da dikkatini çekiyor.

    KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORLAR

    Eğlenceli bir kış tatili için Palandöken'i tercih eden birçok yerli ve yabancı youtuber, burada çektikleri video görüntülerini kanallarında takipçileriyle paylaşıyor. İzleyicilerini, Palandöken'e davet eden youtuberlar burada keyifli vakit geçirdiklerini belirtti.

    Ukraynalı turist, Palandöken'de bavul ile snowboard yaptı ViDEO

    BAVULUYLA KAYDI

    Ukrayna'dan gelerek Palandöken'de konaklayan youtuber Yana Metyolkına'da (30), tatilcilerin ilginç bakışları arasında bavulu ile snowboard yaptı.

    Yerli ve yabancı turistler, dikkatle izlediği kadının kendisini piste sabitlediği kamerası ile çektiğini görünce ve youtuber olduğunu öğrenince gülümsediler. Ukraynalı kadın birkaç denemesinden sonra sosyal medya takipçileri ile paylaşacağı videoyu tamamladı.

    "BAVULLU ÇEKİM BÜYÜK İLGİ GÖRECEK"

    Kar yağarken, kayak yaparken ve havanın soğuk olması nedeniyle çatılardan sarkan buz sarkıtlarıyla birçok fotoğraf çekilen Ukraynalı youtuber Metyolkına, "Ukrayna'dan erkek arkadaşımla geldim. Palandöken'i tanıtmak için insanlarla röportaj yapıyorum ve kendi çekilerimle hazırladığım videoları kanalıma yüklüyorum. Bavullu çekim büyük ilgi görecek." diye konuştu

    Ukraynalı turist, Palandöken de bavul ile snowboard yaptı #1

    Ukraynalı turist, Palandöken de bavul ile snowboard yaptı #2

    Ukraynalı turist, Palandöken de bavul ile snowboard yaptı #3

    Ukraynalı turist, Palandöken de bavul ile snowboard yaptı #4

    Ukraynalı turist, Palandöken de bavul ile snowboard yaptı #5

    Ukraynalı turist, Palandöken de bavul ile snowboard yaptı #6

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