Gölde yaşayan ve yiyecek arayan kuşlar, buz tutan yüzeyden olumsuz etkilendi.

Sivas'ta yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Ulaş Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Ulaş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen gölün yüzeyi buzla kaplandı.

KUŞLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Önemli sulak alanlardan biri olarak bilinen gölde yaşayan sakar meke kuşları ve yaban ördekleri bu durumdan olumsuz etkilendi.

Kış mevsiminin gelmesiyle yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan kuşların bir bölümünün, buzla kaplı suda toplu halde açık alan bulmaya çalıştıkları gözlemlendi.

Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu ViDEO

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı mesire alanı olarak da kullanılan göl çevresi, geniş sazlıklarıyla özellikle yaz ve bahar mevsiminde elmabaş, kılkuyruk gibi ördek türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu FOTO GALERi

"HERKES GELİP GÖRMELİ"

Ziyaretçilerden Mehmet Bakır, Ulaş Gölü'ne ilk kez geldiğini söyledi.

Göl ve çevresinin muhteşem güzellikler barındırdığını dile getiren Bakır, "Çok güzel bir göl. Bence burası hem Sivaslılar hem de farklı şehirlerden gelecekler için büyük önem arz ediyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.