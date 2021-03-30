Ülke genelinde bulutlu hava hakim

Karlı havaların ardından Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu bölgesine de çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERİN HAVA DURUMLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22





Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu 17