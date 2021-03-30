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- Ülke genelinde bulutlu hava hakim
Ülke genelinde bulutlu hava hakim
- İHA
- 30.03.2021 - 09:12
- Güncelleme : 30.03.2021 - 09:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERİN HAVA DURUMLARI
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Parçalı bulutlu 7
Diyarbakır: Az bulutlu 17