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    Ülke genelinde sıcak havalar geri dönüyor

    Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta, yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması tahmin ediliyor.
    • 14.09.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 15:07
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    Ülke genelinde sıcak havalar geri dönüyor

    Türkiye geçtiğimiz birkaç günü yağışlı havanın etkisi altında geçirdi.

    Özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlar yerini güneşli havaya bırakıyor.

    AA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı, şu anda ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor.

    Sıcaklıklar 6-10 derece yükselecek

    Hava sıcaklığının, yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlayarak artacağı, 19 Eylül Pazartesi gününe kadar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor.

    İstanbul'da sıcaklık 30- 32 derecelere çıkacak

    Bölgede en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 30- 32, Edirne'de 35- 37, Kırklareli'de 31- 33, Kocaeli'de 37- 41, Sakarya'da 37- 40, Yalova'da 33- 35 ve Tekirdağ'da 30- 33 derece olarak beklendiği kaydedildi.

    Ülke genelinde sıcak havalar geri dönüyor #1


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