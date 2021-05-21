Ülker Fırtınası nedir? Ülker Fırtınası tarihleri 2021

Denizcilerin kullandığı fırtına takviminde 21 Mayıs günü Ülker Fırtınası'nı gösteriyor. Peki Ülker Fırtınası nedir?

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı akabinde, Balıkesir'de tekne batması ve çatı uçmaları meydana geldi.

Kuvvetli rüzgarlar hasarlara neden olurken vatandaşlar ülker fırtınası hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki Ülker Fırtınası nedir, nasıl ve ne zaman olur? Ülker Fırtınası kaç gün sürer?

ÜLKER FIRTINASI NEDİR?

Denizcilerin kullandığı fırtına takviminde 21 Mayıs günü Ülker Fırtınası'nı gösteriyor. Ülker Fırtınası halk takviminde yer alan kuvvetli rüzgarlara işaret eden bir gündür. Fırtına takviminde 21 Mayıs-22 Mayıs tarihleri arasında 1 gün süreceği ifade edilmektedir.

Halk arasında 'kırk ikindi yağmurları' olarak bilinen bir döneme girdik.

İçinde bulunduğumuz süreç binlerce yıldır süregelen bir döneme işaret etmektedir. Ülker Fırtına olarak isimlendirilen bu günde kuvvetli rüzgarların etkili olduğu söylenmektedir.

ÜLKER FIRTINASI İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Bu ismin kökeni çok eski zamanlara dayanıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan atalarımız doğa olaylarını gözlemleyerek isimlendirmiştir.

Yazılı değil sözlü kültürün parçası olan Ülker Fırtınası da her yıl Mayıs ayında rutin olarak kendini göstermektedir.

Ülker Fırtınasının ismi ise Ülker takım yıldızından gelmektedir.