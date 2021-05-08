Hakkında kamu düzeni ve güvenliği açısından Türkiye’ye giriş yasağı bulunduğu tespit edilen 36 yaşındaki Suriye uyruklu S.H., yakalanarak ülke dışına gönderildi.

Ülke genelinde kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi İl Göç İdaresi Müdürlüğü çevresinde, yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada kimliğinden şüphelenilen Suriye uyruklu S.H.’ye parmak izi kontrolü yapıldı.

ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI

S.H.’nin, hakkında genel ve milli güvenlik ile uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen 'tahdit' kodu bulunduğu, kamu düzeni ve güvenliği açısından Türkiye’ye giriş yasağının bulunduğu saptandı.

Ülkeye girişi yasaklanan Suriyeli, Osmaniye'de yakalanıp sınır dışı edildi VİDEO

SINIR DIŞI EDİLDİ

Gözaltına alınan S.H., sınır dışı edilmek üzere idari işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.