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- Ülkeye girişi yasaklanan Suriyeli, Osmaniye'de yakalanıp sınır dışı edildi
Ülkeye girişi yasaklanan Suriyeli, Osmaniye'de yakalanıp sınır dışı edildi
- DHA
- 08.05.2021 - 16:56
- Güncelleme : 08.05.2021 - 17:06
Ülke genelinde kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi İl Göç İdaresi Müdürlüğü çevresinde, yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamada kimliğinden şüphelenilen Suriye uyruklu S.H.’ye parmak izi kontrolü yapıldı.
ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANDI
S.H.’nin, hakkında genel ve milli güvenlik ile uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen 'tahdit' kodu bulunduğu, kamu düzeni ve güvenliği açısından Türkiye’ye giriş yasağının bulunduğu saptandı.
Ülkeye girişi yasaklanan Suriyeli, Osmaniye'de yakalanıp sınır dışı edildi VİDEO
SINIR DIŞI EDİLDİ
Gözaltına alınan S.H., sınır dışı edilmek üzere idari işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.