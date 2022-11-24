Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'a yılın ilk karı düştü. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar keyfi yaşandı.

Her yıl yerli ve yabancı turist ağırlayan Uludağ'da sezon başlıyor.

Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle zirveye kar geç düştü.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte Uludağ beyaz gelinliğini giydi.

Uludağ'daki otellerde çalışan vatandaşlar ise kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığı 2 derece

Bir diğer yandan Uludağ'da hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü.

Kar yağışıyla birlikte gelen soğuk havada üşüyen çalışanlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Sezon 15 Aralık'ta başlıyor

Uludağ Oteller Bölgesi'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan turizmcilerin, 15 Aralık'tan itibaren tesislerini açacağı öğrenildi.