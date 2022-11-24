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    Uludağ beyaz gelinliğini giydi

    Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'a yılın ilk karı düştü. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar keyfi yaşandı.
    • 24.11.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 13:04
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    Uludağ beyaz gelinliğini giydi

    Her yıl yerli ve yabancı turist ağırlayan Uludağ'da sezon başlıyor.

    Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle zirveye kar geç düştü.

    Dün akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte Uludağ beyaz gelinliğini giydi.

    Uludağ'daki otellerde çalışan vatandaşlar ise kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

    Hava sıcaklığı 2 derece

    Bir diğer yandan Uludağ'da hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü.

    Kar yağışıyla birlikte gelen soğuk havada üşüyen çalışanlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

    Sezon 15 Aralık'ta başlıyor

    Uludağ Oteller Bölgesi'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan turizmcilerin, 15 Aralık'tan itibaren tesislerini açacağı öğrenildi.

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    Uludağ beyaz gelinliğini giydi #3

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    Uludağ beyaz gelinliğini giydi #5


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