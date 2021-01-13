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    Uludağ beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu

    Çocuklar gönüllerince karın keyfini çıkarırken, pistlerin kademeli olarak açılacağı öğrenildi.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 12:34
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    Uludağ beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu

    Uludağ'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Sabaha karşı da etkisini arttırdı.

    Kar kalınlığı pistlerde 40 santimetreye ulaştı. Kısa sürede de Uludağ'ın zirvesi ile oteller bölgesi beyaza büründü.

    Uludağ’a gelen günübirlikçiler ile otellerdeki tatilciler, karın keyfini yaşamaya başladı.

    PİSTLER KADEMELİ AÇILACAK

    Çocukların gönüllerince oynadığı kar yağışıyla birlikte bugün başta Beceren ve Karkay olmak üzere pistler kademeli olarak açılacak.

    Uludağ beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu #1

    KAR HERKESİ MUTLU ETTİ

    Uludağ'daki otellerin sosyal medya yöneticiliğini yapan Oğuz Sönmez, son yılların en kurak günleri yaşanırken yağan karın sevindirici olduğunu söyledi.

    Sönmez, “Kar yağışı dün gece başladı. Gerçekten hem kayakseverler hem Bursa halkı çok mutlu oldu. Çünkü kurak bir dönemdeyiz. Şimdi kayak pistlerinin kademeli bir şekilde açılması planlanıyor. Öğle sonrası merkezi pistler, kullanıma açılacak.” dedi.

    Uludağ beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu #2

    METEOROLOJİ’DEN AÇIKLAMA

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da bugün en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

    Uludağ beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu #3

    Uludağ beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu #4

    Uludağ beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu #5

    Uludağ beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu #6

    Uludağ beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu #7

    Uludağ beyaza büründü, kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu #8

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