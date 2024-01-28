Uludağ kayak merkezinin yeni manzarası: Teleferik ve telesiyej kuyrukları Kışın kar yağışının artması kayak merkezlerine de ilgiyi artırdı. Bu ilgi sömestir tatili ile birleşince bütün kayak merkezilerinde teleferik kuyrukları görülmeye başladı. Uludağ'da ise kuyruklar uzadıkça uzuyor.

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İHA

Bursa'da bulunan ve kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Yerli ve yabancı binlerce turist teleferik ile Uludağ'a çıkmak istiyor.

Bursa kent merkezinden Uludağ'a yarım asrı aşkın süredir alternatif ulaşım sağlayan teleferik istasyonunda insanların akın etmesi sonrası metrelerce kuyruk oluştu.

Yerli ve yabancı binlerce tatilci, teleferiğe binmek için sıra bekledi.

Metrelerce teleferik kuyruğu

Uludağ'a teleferik ile çıkan vatandaşlar ise yaptıkları günübirlik tatilin ardından teleferik ile aşağı inmek isteyince yeniden metrelerce kuyruk oluştu.

Kayak pistlerinde telesiyej kuyruğu

Uludağ, eksi 9 derece soğuğa rağmen adeta tatilcilerin akınına uğradı. Sömestr tatilcilerine günübirlikçiler de eklenince kayak pistlerinde de telesiyej kuyruğu yaşandı.



Uludağ'daki pistlerde yoğunluk yaşanıyor

Uludağ'daki pistlerde yoğunluk yaşanırken, acemi kayakçılar da zaman zaman düşe kalka kaza atlattılar.

"Teleferik sırasını biraz bekledik"

Uludağ'a misafirleri ile birlikte gelen Seyit Dönmez, yaşananları şöyle belirtti:

Şu an dönüşü bekliyoruz. Misafirlerimiz ve özellikle çocuklar Uludağ’ı çok beğendi. Teleferik sırasını biraz bekledik o da olacak sömestr tatili. Teleferik ile Bursa manzarası zaten muhteşem.

"İlk defa böyle bir sıraya giriyorum"

Telesiyejde uzun kuyrukların oluşmasından dolayı vatandaşlar soğukta üşüdüklerini belirtirken, telesiyejde ilk defa sırayla karşılaşan vatandaşlar da şöyle konuştu:

İlk defa böyle bir sıraya giriyorum. Beklemekten üşüdük. Normalde az sıra olurdu. İnşallah beklediğime değecek. Eğlenmek istiyorum. Uludağ’da zaten teleferiğe biniyorsun, kayıyorsun çok bir şey yapmıyorsun. O yüzden beklemeye değeceğini düşünüyorum.

Teleferik ücretleri

Teleferik ücretleri ise tam bilet gidiş-dönüş 230 TL olurken, öğrenci bilet gidiş-dönüş ücretinin ise 115 lira olduğu kaydedildi.

Öte yandan Uludağ'da ilk defa kayak yapanlar ufak kazalar yaparken o anlar objektiflere yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)