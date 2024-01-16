Uludağ menemeni Bodrum lahmacununu solladı: Fiyatları gören şoke oldu!

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Yaz turizminin gözde beldelerinden Bodrum ve Çeşme'deki lahmacun fiyatları oldukça gündem olmuştu.
Benzer bir olay Uludağ'da ortaya çıktı.
Kış turizminin en önemli mekanlarından biri olan Bursa'nın Uludağ ilçesinde menemen fiyatı, Çeşme'deki lahmacun fiyatlarını solladı.
Menemen 400 TL
Menüde en ucuz yiyecek 250 TL ile mezeler oldu.
En ucuz ana yemek 750 TL'den başlarken Skadi Kebap 3 bin 600 TL'den satılıyor.
Menemen fiyatları da 400 TL olurken mekanda tost yemek isteyenler de 500 TL ödüyor.
Sütlaç 400 TL
Sosyal medya, Uludağ'daki fiyatları tartışırken bir menü de Kocaeli Kartepe kayak merkezinden geldi.
Menüde bir porsiyon sütlacın 400 TL olduğu görüldü.
Sosyal medya kullanıcıları sütlaç fiyatına tepki gösterdi.
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