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Uludağ menemeni Bodrum lahmacununu solladı: Fiyatları gören şoke oldu!

Uludağ menemeni Bodrum lahmacununu solladı: Fiyatları gören şoke oldu! Uludağ'daki bir restoranın fiyat listesi sosyal medyada gündem oldu. Fiyat listesinde, en ucuz yiyecekler 250 TL'den başlarken bir menemenin fiyatının da 400 lira olduğu görüldü.