Uludağ sezonu açıldı! Günlük kayak maliyeti 5 bin TL Kış turizmi severlerin Uludağ'da kayak dersi alarak ve ekipman kiralayarak 1 gün kayak yapmalarının maliyeti 5 bin TL oldu.

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İHA

Kış turizmi sezonu açıldı.

Türkiye'deki gözde merkezlerde rezervasyonlar artıyor.

Uludağ’da da kar kalınlığı 24 santimetre olarak tespit edilirken, pistler de kayak için elverişli hale getiriliyor.

Bazı otellerin açıldığı bazılarının da bu önümüzdeki günlerde açılması beklenirken, bu yıl Uludağ'da konaklamalı tatilin gecelik maliyeti ortalama 8 bin TL olarak belirlenmişti.

Bunun yanında kayak yapmayı bilmeyen ve ekipmanı olmayanlara ekstra maliyetler de çıkıyor.

Kayak yapmanın günlük maliyeti 5 bin TL

Buna göre Uludağ’da kayak bilmeyenlerin saatlik eğitim ücreti bin 750 ile 2 bin arasında planlanıyor.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği’nin uzman hocaları tarafından, kayak bilmeyen bir kişiye 2 saat içinde eğitim verilerek kayak öğretiliyor.

Baton ve kayak takımlarının günlük kiralanması ise 600 ile bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Uludağ'da günlük 950 (online 850 TL) liralık skipass ücretleri ile toplam rakam 5 bin liraya ulaşıyor.

Diğer merkezlerde skipass ücretleri

Kars Sarıkamış'ta günlük skipass ücreti 550 lira, 17.00-20.00 saatleri arasında ise 150 lira olarak belirlendi. Erzurum Palandöken'de bazı oteller müşterilerinden skipass ücreti almazken, diğer tesislerin günlük skipass ücretinin de 700 lira olduğunu öğrenildi.

Kayseri Erciyes'te ise günlük skipass satılmazken, bir yetişkinin bir defa çıkış ücreti 60 lira, çocuk 45 lira, yetişkin yaya 25 lira, çocuk yaya 15 lira oldu. Uludağ hariç diğer kayak merkezlerinde oteller hariç skipass işletmeleri de kamu tarafından çalıştırılıyor.

Kayak öğretmenleri, kayak bilenlerin ve ekipmanları olanların bu ücreti ödemeden sadece skipass satın alarak kayak yapabileceğinin altını da çiziyor.

Saatlik eğitim 2 bin TL

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, saatlik kayak eğitiminin 2 bin lira olarak planlandığını belirterek, “Bu fiyat bireysel eğitimler içindir. Grup derslerinde bu rakam biraz daha geriye geliyor. Vatandaşımız kendi ülkesinde tatil yapabilmesi için biz bu rakamı bin 750 liraya çekmeyi düşünüyoruz. Biz bunu yapacağız ama dağdaki esnafımız da bunu değerlendirmelidir. Sezon çok kısa olsa da insanlarımızı ülkemizin dağlarında tutabilmenin yolunu bulmalıyız.” dedi.

Geçen yıl kıyafet hariç baton ve kayak takımlarının günlük kiralama ücretinin 300 ile 350 lira arasında olduğuna dikkat çeken Usta, “Bu yıl kayak takım kiralaması 600 ile 700 arasında olacaktır. Gün boyunca o ekipmanlar size ait oluyor. Biz yine de duruma göre hareket edip, en iyi şekilde vatandaşlarımızı ağırlayacağız. Geçen yıl 350 lira olan ekipmanın bu yıl 700 olması makuldür.” diye konuştu.

Kayak bilmeyen bir vatandaşın 2 saatte kayağını eğitmenlerden öğrenerek ekipman kiralama maliyetinin 5 bin lira civarında olacağının altını çizen Usta, “2 saatte hocalarımız kayak öğretiyor, kiraladıkları ekipmanlar gün boyu onlarda kalıyor. Tabii bu rakamın içine skipass da dahil. Skipass konusunda dağda ortak bir sistem var. Bu sistem otel işletmecilerin bünyesinde yürüyen ortak bir sistemden söz ediyoruz. Tatilci otelinde kalıyor ve mekanın tesislerinde kayak yapıyor. Bunu daha ince eleyip sık dokumak gerekiyor.

Bu manada Erzurum, Kayseri’yi baz almak gerekiyor. Rakamları iyimser rakamlara çekmenin daha makbul olacağını düşünüyorum. Düşünün bir aile geliyor eli devamlı cebinde. Devamlı para harcamak zorunda. Otel giderlerini karşılıyor, kayak kiralıyor bunu yapan esnafa para ödüyor. Çünkü bu esnaf da otellere kira ödüyor. Öğretmenlere para ödüyor, çünkü öğretmen otelde kalıyor.

Bu böyle bir zincir gibi dönüyor. Şartların iyileştirilmesi gerekiyor. Bunu bir şikayet gibi algılamayalım. Bir aileden iki kişinin kayağa gelmesi başka, 5 kişinin gelmesi tabiî ki başka. Bunlar üst üste koyduğunuz zaman rakamlar istem dışı şişmiş oluyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)