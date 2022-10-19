Türkiye’nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kış mevsiminde ağırlayan Uludağ, hazanda rengarenk bir görünüme sahip oluyor.

“Keşiş Dağı” olarak bilinen Uludağ, bu yönüyle de turistlerin ilgisini çekiyor.

Renk cümbüşü

Uludağ’ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergâh sunuyor.

1961’de Milli Park ilan edilen Uludağ, çok farklı türdeki ağaçları barındırıyor.

Tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyen gidiyor

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler ise yüksek rakımda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara giderek tabiatla iç içe vakit geçiriyor.

İHA'nın haberine göre Çobankaya bölgesindeki Bursa’yı yaklaşık 2 bin metreden gören Bakacak Tepesi, ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

Uludağ, sonbaharda güzelliği ile büyüledi VİDEO

