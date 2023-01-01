Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılın ilk dakikalarına karsız girdi.

Yılbaşı denince ilk akla gelen noktalardan Uludağ, yetersiz kar yağışı nedeniyle yeni yıla sakin girdi.

Kar olmayınca otellerin yarısı oldu

2023 yılını karlarla karşılamak isteyen turistlerin bir bölümü, kar yağışının olmaması nedeniyle rezervasyonlarını iptal etti ve otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye kadar düştü.

Bu duruma rağmen Uludağ'ı tercih edenler, Oteller Bölgesi'ndeki farklı noktalarda yeni yılı karşıladı.

Uludağ yeni yılı karsız karşıladı - VİDEO

"Uludağ'da kar olmasa da eğlence devam eder"

AA'nın haberine göre; Otel Müdürü Erdem Başarır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılı bu sene karsız bir Uludağ ortamıyla karşıladıklarını söyledi.

Buna rağmen programlarını iptal etmediklerini belirten Başarır, son günlerde rezervasyonlarının beklenmedik şekilde arttığını dile getirdi.

Başarır, otelde yeni yılı karşılamak isteyen misafirleri için dolu dolu program hazırladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Misafirlerimiz eğleniyor. Onlara özel programlar yaptık. 2023 yılına misafirlerimiz Uludağ'da çok güzel bir şekilde giriyor. Uludağ'da yılbaşı çok önemlidir. Tüm misafirlerimiz karlar altında yılbaşına girmek için sıraya giriyorlardı. Bizim rezervasyonlarımız aralık başında tamamen doluydu ama kar yağmayınca ciddi bir şekilde farklı noktalar tercih edildi. Uludağ'da kar olmasa da eğlence devam eder. Burada yeni yıla girmek ayrıcalıktır."





"Dağ havası alıp, ateş yaktık"

Yeni yıla Uludağ'da girmeyi tercih eden Mehmet Alper Üsküplü de arkadaşlarıyla gelmeye karar verdiklerini anlatarak, "Uludağ'a gelip farklı bir atmosfer yaşamak istedik. Dağ havası alıp, ateş yaktık. Kar yok ama yine de keyifli." dedi.

"Burası tarif edilemeyecek kadar güzel"

Sudenur Yaylı ise Uludağ'ın harika bir yer olduğunu vurgulayarak, "Burası tarif edilemeyecek kadar güzel. Kar yağınca daha güzel olsa da şu anda da farklı. Yeni yıla burada girmek istedik. Yeni yılda herkese mutluluk ve sağlık diliyorum." ifadelerini kullandı.