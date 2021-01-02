Uludağ yeniden beyaza büründü

Turistlerin gözde mekanı Uludağ, yeni yılın ilk hafta sonunu kar yağışı ile karşıladı. Bölgedeki manzara, havadan görüntülendi.

Bursa'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Uludağ, dün yaşanan kar yağışının ardından tekrar beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 2021 yılına sessiz sedasız girdi.

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ da yeni yılı uzun yıllar sonra karsız karşılarken, 2021’in ilk hafta sonunda bölgede kar yağışı etkili oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sadece turistler kar yağışının keyfini çıkarırken, kayak pistleri ise boş kaldı. Uludağ’daki oteller, tedbirler kapsamında misafirlerini ağırladı.

Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi ViDEO

HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ

Kar yağışı ile birlikte önümüzdeki günlerde rezervasyonlarda artış olması beklenirken, Uludağ’da hava sıcaklığının hafta sonu 3 ila eksi 7 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kayak ve snowboard eğiticisi Yahya Usta, otellerin salgına rağmen yatırımlarını sürdürdüğünü ifade etti.

OTELLERİN YÜZDE 80'İ AÇILDI

Bu yıl Uludağ’a kar yağmamasından kaynaklı sezonun geç açıldığını vurgulayan Usta, "Erzurum, Kars’ta 1 Aralık itibari ile sezon açıldı. Bu yıl salgının etkisi ve karın geç yağması Uludağ’ı olumsuz etkilese de tatilciler Uludağ’a gelmeye devam ediyor. Burada otellerin yüzde 80’i açıldı diyebiliriz. Uludağ kar konusunda sürprizler yapan bir dağdır. Yani meteorolojik verilere göre gitmeyebilir.

Uludağ'dan kar manzaraları FOTO GALERi



"BİRAZ DAHA KAR İLE KAYAK YAPMA SEVİYESİNE ULAŞACAĞIZ"

Şu an biraz daha kar yağsa kayak yapma seviyesine gelecektir. Hafta sonu Uludağ’da tatilciler otellerde vakitlerini geçiriyor. Ben önümüzdeki günlerde daha iyi olacağını düşünüyorum. Uludağ’ın eksiklerinden bir tanesi de suni kar makinesinin olmamasıdır. Umarım daha iyi yatırımlarla Uludağ daha iyi yerlere gelir." diye konuştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Uludağ’da ormanın beyazla buluşması havadan görüntülendi. Kar küreme araçları gün boyu mesai yaparak, yolların kapanmaması için gayret gösterdi.