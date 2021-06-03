Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, Haziran ayında kar sürprizi yaşandı.

Geçtiğimiz haftaya kadar sıcaklıkların 30 dereceyi bulduğu Bursa’da hava sıcaklıkları düştü. Dün geceden itibaren Bursa ve bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, 2543 metre yükseklikte Uludağ’a ise kar yağdı.

OTELLER BÖLGESİ KARLA KAPLANDI

Haziran ayına girilirken Oteller Bölgesi’nde de etkili olan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi. Uludağ’da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, sabah uyananlar beyaz örtü sürprizi yaşadılar.

Uludağ’a Haziran ayında kar yağdı-Video

"BU MEVSİMDE KAR YAĞDI, ŞAŞIRDIK"

Uludağ’daki işletme sahiplerinden Halil Kaya, "Bugün bu mevsimde kar yağdı. Biz de şaşırdık. Geçen hafta hava sıcaklıkları yükselmişti. Bugün sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yeniden kar yağdı. Daha önceki senelerde de yine aynı şekilde kar yağışı olmuştu. Geçen sene Mayıs ayında kar yağmıştı. Bu sene sezon geç başladığından Haziran ayında yeniden karla uyandık." dedi.

KAPLANDI

Geçen senelere göre bir sürpriz yaşadıklarını belirten Fatih Kaya, "Aniden düşen hava sıcaklığı kar yağdırdı. Biz de beklemiyorduk. Hatta "havalar güzel" diye tadilat yapıyorduk, ama yarım kaldı. Artık havanın ısınmasını bekleyeceğiz" dedi.





















