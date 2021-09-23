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    Uludağ'a ilk kar tanesi düştü

    Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a ilk kar erken düştü. Gece en düşük sıcaklığın -7'ye düştüğü zirvede ve oteller bölgesinde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 16:26
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    Uludağ'a ilk kar tanesi düştü

    Kış turizminin gözdesi Uludağ'a bı yıl kış erken geldi.

    Bugün gündüz en düşük hava sıcaklığının 1, gece ise -7 olması beklenen Uludağ'da öğleden sonra kar yağmaya başladı.

    Alçak kesimlerde yağışlar karla karışık yağmurlu görülürken.

    ZİRVE BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Oteller Bölgesi ve zirvede kar yağışı etkili oldu.

    Zirve beyaza bürünürken, erken düşen kar otelcileri sezon ile ilgili umutlandırdı.

    Birinci ve İkinci Oteller Bölgesi olarak bünyesinde 17 otel, 7 bin yatak kapasitesi bulunduran ve 300 metre ile bin 980 metre uzunluklarında 20 kayak pistinin yer aldığı Uludağ'da kış sezonu ve sömestr tatili öncesi kar yağışı oldukça önem arzediyor.

    Uludağ'a ilk kar tanesi düştü ViDEO

    Uludağ a ilk kar tanesi düştü #1

    Uludağ a ilk kar tanesi düştü #2

    Uludağ a ilk kar tanesi düştü #3

    Uludağ a ilk kar tanesi düştü #4


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