Uludağ'a turist akını! Metrelerce teleferik sırası oluştu Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ'da yaşanan pazar yoğunluğu, çektirilen fotoğraf karelerine yansıdı.

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İHA

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor...

Eşsiz manzaraya kavuşmak için zirveye çıkmak isteyenler, teleferiğe yöneldi.

Vatandaşların akını üzerine teleferikte uzun kuyruklar oluşurken, kalabalık ise içeriden dışarıya doğru taştı.

Pazar günü olması sebebiyle teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar sıraya girerek bilet aldı.

Eşsiz Bursa manzarası eşliğinde zirveye çıkmak istediklerini söyleyen vatandaşlar, sıranın beklemeye değer olduğunu söyledi.

Yüzlerce kişinin akın ettiği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı.

Kilometrelerce uzayan sıra...

Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler, araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp, dağa teleferikle çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı.

Kilometrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin ana yola taştığı görüldü. Araçlarıyla dağa çıkmak isteyenler ise Milli Parklar girişinde kilometrelerce sıra bekledi.

"5 saat bile bekleriz"

Teleferiğe ilk kez binecek olan bazı vatandaşlar, yaklaşık 1 saattir sırada olduklarını kar manzarasının çok güzel olduğunu 1 saat değil 5 saat bile bekleyebileceklerini söylediler.

Bazı vatandaşlar ise aşırı bir yoğunluk olduğunu hayatlarında hiç böyle bir sıra görmediklerini dile getirdiler.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)