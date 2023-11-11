Uludağ’da aç kalan ayılar bu kez dükkanları talan etti Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan’da gece saatlerinde çöp konteynırlarında yemek bulamayan ayılar, bölgedeki bazı market ve restoranların mutfaklarına girerek yiyeceklere saldırdı ve etrafa hasar verdi.

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İHA

Ormanda aç kalan ayıların çöp tenekelerini karıştırma haberleri daha önce de yapılmıştı.

Ancak bu kez Bursa'da Uludağ Sarıalan’da eğlence merkezlerine kadar gelen ayılan çöp kutuları ile yetinmedi ve dükkanları hedef aldı.

Ormanda aç kalan ayılar, yavrularıyla birlikte turizm alanında bulunan eğlence alanları, restoran ve marketlere daldı.

Yiyecekleri talan eden ayıların etrafa verdiği hasar esnafı ürküttü.

Türkiye’nin kış turizm merkezi Uludağ'da ayılardan geriye kalan görüntüler tablonun boyutunu gözler önüne serdi.

Ayılar camları, kapıları kırıp içeri girdi

Camları, kapıları kırıp içeri giren ayılar mutfaklarda "ne var ne yok" yerken, sabah işyerine gelen esnaflar şaşkınlık içerisinde Milli Park’ın olaya el atmasını istedi.



Sabah işe gelen esnaf şaşırdı

Sabah işe gelen esnaf, içeri girdiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Bazı camlarda ayıların pençe izleri kalırken, bazı demir kapılar ise hasar gördü.

300 bin lira zarar oluştu

Toplamda 300 bin lira üzerinde zarar oluşturan ayı ailesi, sabah saatlerinde doğal alanlarına doğru ormanda kayıplara karıştı.

"Yemleme yapılmıyor"

Bölgede çalışan ve ayıların verdiği hasarı gidermek için kolları sıvayan dükkan sahipleri ise şöyle konuştu:

Milli Parklar'ın, burada ayılara yemleme yapması gerekiyor. Eskiden köpekler ile önlem alıyorduk. En azından ayı geldiği zaman köpekler ayıları kovalıyordu. O hayvanlar da doğal yaşamlarında yemek bulamıyor. Milli parklardan isteğimiz hayvanlara yemleme yapması.

Ayıların kış uykusuna yatması bekleniyor

Sarıalan'da 4-5 ayı ailesinin bulunduğu nüfusun 20 civarında olduğu kaydedilirken, Milli Park yetkilileri de kış sezonu ile birlikte ayıların kış uykusuna yatmasını beklediklerini ifade edildi.

Ayıları izlemeye gelenler var

Zaman zaman Uludağ’a çıkan günübirlikçiler ise çöp konteynerlerini yıkan, karıştıran ve karnını doyuran ayı ailelerini izlemeye Sarıalan’a geliyorlar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)