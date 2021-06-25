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- Uludağ’da ayı ailesinin karnını doyurma anları
Uludağ’da ayı ailesinin karnını doyurma anları
Bir anne ayı, kendisinin ve 2 yavrusunun karınlarını doyurabilmek için önce çöp konteynerini metrelerce sürükleyip taşıdı, sonra da devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından görüntülendi.
- İHA
- 25.06.2021 - 12:54
Uludağ Sarıalan bölgesinde aç kalan anne ayı ve iki yavrusu karanlıkta kalan çöp konteynırının yanında bir süre arandıktan sonra çöp konteynırını sokak lambasının altına taşıdı.
AYI AİLESİNİN YEMEK KEYFİ
Temizlik görevlisini aratmayan anne ayı daha sonra ışığın altında çöp konteynerini devirdi.
Yavrularıyla birlikte ailecek karnını doyuran ayıların o anları kameralara yansıdı.
Sokak köpeklerinin de ayılara saldırmaya çalıştığı ve ayılar tarafından kovalandığı görüldü.