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Uludağ’da ayı ailesinin karnını doyurma anları

Uludağ’da ayı ailesinin karnını doyurma anları

Bir anne ayı, kendisinin ve 2 yavrusunun karınlarını doyurabilmek için önce çöp konteynerini metrelerce sürükleyip taşıdı, sonra da devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından görüntülendi.