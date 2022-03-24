Uludağ'da 5 arkadaş otelden dışarıya çıkacakları esnada çöp konteynerinde, yemek arayan ayı ile karşılaşınca panikle otele doğru koşmaya başladı.

Uludağ'da 5 arkadaş, akşam saatlerinde hava almak için otelden dışarıya çıkmak istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yemek bulamayan ayı, 1. Oteller Bölgesi'ne indi.

Kar kalınlığının 177 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da otelin çöp konteynerinde yemek arayan ayıyı karşılarında gören 5 kişi, neye uğradığını şaşırdı.

OTELE DOĞRU KOŞMAYA BAŞLADILAR

Hemen panikle çıktıkları otele doğru geri koşan 5 kişiden bazıları yere düşerek ayıdan kaçmaya çalıştı.

Bu anlar otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uludağ'da ayı ile karşılaşan arkadaşların panik halleri VİDEO







"O PANİKLE YERE DÜŞTÜM"

Ayıyı karşısında gören ve panikle kaçarken yere düşen Barkın Kaya, ''Biz arkadaşlarımızla her zaman kullandığımız güzergahtan gidecektik. Çöp konteynerlerinin orada birden ayıyı gördük. Bir anlık panikle kaçışmaya başladık. O panikle ben yere düştüm. Sonra hemen toparlandım. Neyse ki ayı bize saldırmadı, bu konuda şanslıyız. Ayı yukarıya doğru kaçtı. Büyük ihtimalle açtı, o yüzden çöp konteynerlerinin oradaydı. Biz de şaşkınız, hava zaten sisliydi. O havada çıkacağını hiç tahmin bile etmedik.'' dedi.



