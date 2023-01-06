Uludağ'da beklenen kar gelmedi

Kış turizminin en önemli lokasyonu Uludağ’da ocak ayına gelinmesine rağmen kar yapmayınca çözüm olarak yapay kar yağdırılmaya başlandı.

Türkiye'de hava sıcak hava ocak ayında da etkisini sürdürüyor.

Havanın mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi doğal dengeninde bozulmasına sebep oldu.

Ocak ayı olmasına rağmen bir çok kayak merkezinde halen beklenen kar yağışı gerçekleşmezken Uludağ'da işletmeciler çareyi Suni kar makinesi getirmekte buldu.

Sabaha kadar kar üretiyor

-5 derecinin altındaki sıcaklıklarda kar üretebilen makina gece yarısından sonra devreye girip sabah saatlerine kadar bölgede suni kar üretiyor. Kısa sürede 20 dönümlük alanı suni karla dolduran cihazların kar yağıncaya kadar çalıştırılacağı öğrenildi.

Karkaya kayak pistine kurulan makineyle suni kar yağdırıldığını duyan yerli ve yabancı turistler telesiyejle bölgeye akın etti. Suni karların üzerinde kayan turistler bol bol kar topu oynayıp fotoğraf çektirdi.





"Kara hasret kaldık"



Buraya kar görmeye geldiklerini ifade eden turistler, "Bu yıl Ocak ayı gelmesine rağmen düzgün kar yağları. Biz de kara hasret kaldık. Bir işletmenin suni kar yağdırdığını duyunca hemen buraya kar görmeye geldik. Çok keyifli vakit geçirdik. İnşallah Uludağ beklenen kar yağar" dedi.



