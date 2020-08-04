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- Uludağ'da doğa yürüyüşü yapan genç, 30 metreden düştü
Uludağ'da doğa yürüyüşü yapan genç, 30 metreden düştü
- DHA
- 04.08.2020 - 17:24
Bursa Uludağ'da doğa yürüyüşü yapan genç, talihsiz bir kaza yaşadı.
29 yaşındaki Uğur Biltekin, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yuvarlanarak düştü.
Saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi Uludağ eteklerinde meydana gelen olayda, doğa yürüyüşüne çıkan Uğur Biltekin, ormanlık alanda gezdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden yuvarlandı.
Uludağ'da doğa yürüyüşü yapan genç, 30 metreden düştü ViDEO
DERE KENARINA YUVARLANDI
Dere kenarında yardım isteyen Biltekin'in sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Uğur Biltekin'i düştüğü yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Biltekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.