Petrol
85.5
0.19%
Euro
19.4004
-0.07%
Dolar
18.6261
-0.02%
Altın
1.05
-0.09%
Borsa
4858
0.00%
Bitcoin
312.890
-1.48%
BTXN Coin
5.87
-1.67%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Uludağ'da kar yağışı sürüyor

    Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı Uludağ'da, 2 gün boyunca aralıksız kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı belirtildi.
    • 25.11.2022 - 08:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uludağ'da kar yağışı sürüyor

    Bursa'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Uludağ, kar yağışının ardından tekrar beyaz örtüyle kaplandı.

    Her yıl yerli ve yabancı turist ağırlayan gözde kayak merkezinde bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle kar yağışı geç başladı.

    AA'nın aktarımına göre; sezona başlamak için heyecanla bekleyen turizm işletmecileri, kar yağışının ardından büyük sevinç yaşayarak kar topu oynadı.

    "Hedefimiz 15 Aralık'ta hizmete başlamak"

    Uludağ'da hizmet veren işletmecilerden Haluk Beceren, yağışın etkisini artırdığını söyledi.

    Yağışsız geçen günlerin ardından bölgenin karla kaplandığını belirten Beceren, "Bu yağışlar sezon açılışını müjdeler. Oteller hazırlık içinde. Herkes son hazırlıklarını yapıyor. Bizim hedefimiz 15 Aralık'ta hizmete başlamak. Her tarafın beyazlanması, soğuması, sisin çökmesi bizim de çalışmalarımızı hızlandırıyor." diye konuştu.

    Uludağ da kar yağışı sürüyor #1

    "Karın yağması ekstra bizi de mutlu ediyor"

    Turist rehberi Mehmet Çiftçi de, "İnşallah yağış devam eder. Karın yağması ekstra bizi de mutlu ediyor, turistleri çekiyor. Mutluluk verici. Çok şükür iyiyiz. Gelmek isteyenleri bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    "Kar yağışını ilk kez gördüm"

    İlk kez kar yağışına tanıklık etti Ziyaretçilerden Mısırlı Ahmed Ali, Uludağ'a ilk kez geldiği bilgisini vererek, "Çok beğendim ve güzel hissettim. Kar yağışını ilk kez gördüm. Tarifsiz bir duygu. Bu durum daha fazla heyecanlandırdı beni." değerlendirmesinde bulundu.

    Uludağ da kar yağışı sürüyor #2

    "Anlat anlat bitiremem"

    Erdal Mamış, kar yağışını duyunca hemen Uludağ'a çıktığını belirtti. Beyaz örtüyü özlediğini dile getiren Mamış, "Biraz eğlenmeye geldik. Değişiklik oldu. Uludağ huzur, oksijen dolu. Temiz havası, otelleri güzel. Her şey var. Anlat anlat bitiremem. Biraz üşüdük ama buna değdi." diye konuştu.

    Termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi

    Hava sıcaklığının en yüksek sıfır, en düşük eksi 6 derece ölçüldüğü Uludağ'da karın sürmesi bekleniyor.

    Uludağ da kar yağışı sürüyor #3


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Benzine indirim geliyor
    Gündem

    Benzine indirim geliyor

    Rusya ile Ukrayna arasında 100 esir, takas edildi
    Dünya

    Rusya ile Ukrayna arasında 100 esir, takas edildi

    Görüş Bildir