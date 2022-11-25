Uludağ'da kar yağışı sürüyor

Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı Uludağ'da, 2 gün boyunca aralıksız kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Bursa'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Uludağ, kar yağışının ardından tekrar beyaz örtüyle kaplandı.

Her yıl yerli ve yabancı turist ağırlayan gözde kayak merkezinde bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle kar yağışı geç başladı.

AA'nın aktarımına göre; sezona başlamak için heyecanla bekleyen turizm işletmecileri, kar yağışının ardından büyük sevinç yaşayarak kar topu oynadı.

"Hedefimiz 15 Aralık'ta hizmete başlamak"

Uludağ'da hizmet veren işletmecilerden Haluk Beceren, yağışın etkisini artırdığını söyledi.

Yağışsız geçen günlerin ardından bölgenin karla kaplandığını belirten Beceren, "Bu yağışlar sezon açılışını müjdeler. Oteller hazırlık içinde. Herkes son hazırlıklarını yapıyor. Bizim hedefimiz 15 Aralık'ta hizmete başlamak. Her tarafın beyazlanması, soğuması, sisin çökmesi bizim de çalışmalarımızı hızlandırıyor." diye konuştu.

"Karın yağması ekstra bizi de mutlu ediyor"

Turist rehberi Mehmet Çiftçi de, "İnşallah yağış devam eder. Karın yağması ekstra bizi de mutlu ediyor, turistleri çekiyor. Mutluluk verici. Çok şükür iyiyiz. Gelmek isteyenleri bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Kar yağışını ilk kez gördüm"

İlk kez kar yağışına tanıklık etti Ziyaretçilerden Mısırlı Ahmed Ali, Uludağ'a ilk kez geldiği bilgisini vererek, "Çok beğendim ve güzel hissettim. Kar yağışını ilk kez gördüm. Tarifsiz bir duygu. Bu durum daha fazla heyecanlandırdı beni." değerlendirmesinde bulundu.

"Anlat anlat bitiremem"

Erdal Mamış, kar yağışını duyunca hemen Uludağ'a çıktığını belirtti. Beyaz örtüyü özlediğini dile getiren Mamış, "Biraz eğlenmeye geldik. Değişiklik oldu. Uludağ huzur, oksijen dolu. Temiz havası, otelleri güzel. Her şey var. Anlat anlat bitiremem. Biraz üşüdük ama buna değdi." diye konuştu.

Termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi

Hava sıcaklığının en yüksek sıfır, en düşük eksi 6 derece ölçüldüğü Uludağ'da karın sürmesi bekleniyor.