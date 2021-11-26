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    Uludağ’da kartpostallık manzaralar

    Uludağ'da otellerin olduğu bölge beyaza bürünürken, o anlar çekilen karelere yansıdı. Gököz Göleti'nden çekilen Uludağ manzaralı fotoğraflar, kartpostalları aratmadı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 17:49
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    Uludağ’da kartpostallık manzaralar

    Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ, beyaz örtüyle kaplandı.

    Otellerin bulunduğu bölgede kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük 1 derece olduğu tespit edildi.

    KARTPOSTALLIK MANZARALAR

    Uludağ'da gün boyu devam eden yağmur yağışı, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yerini kara bıraktı.

    Kısa sürede zirve beyaza bürümesinin ardından, Bursa’nın Keles ilçesi Gököz Göleti'nden çekilen Uludağ manzaralı fotoğraflar ise kartpostalları aratmadı.

    Uludağ’da kartpostallık manzaralar #1

    Uludağ’da kartpostallık manzaralar #2

    Uludağ’da kartpostallık manzaralar #3

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