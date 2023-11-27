Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayıları görüntüleyenler, saldırıdan son anda kurtuldu.

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ensonhaber.com

Türkiye kış aylarında mevsim normallerini yaşıyor.

Ülke yağmur, fırtına ve soğuk havanın etkisinde...

Yurdun yüksek kesimlerinde ise kar sezonu başladı.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi lokasyonlarından biri olan Uludağ'da da kış kendisini derinden hissettiriyor.

Türkiye'nin özellikle de sosyal medyanın gündeminde ise Uludağ'da kış uykusuna dalamayan ayılar var.

Ayılar son olarak Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde ortaya çıktı.

Sarıalan bölgesine inerek çevrede yiyecek arayan 4 ayı, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntüleyenlerin üzerine yürüdü

Yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayının kendilerini görüntüleyenlere doğru koştuğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Kayıtlarda ayıların yerlerde buldukları yiyeceklerle beslendikleri görülürken, kamerayla kayıt alan kişinin kendisine doğru koşan ayıyı görünce arkasına bakmadan kaçışı yer alıyor.