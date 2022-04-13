Uludağ'da köpek, sahibi için aç ayıya saldırdı

Karların arasında yemek arayan aç bir ayı gören vatandaş hızla kaçarken, yerleşim yerindeki devasa köpek de sahibini korumak için ayı ile boğuştu.

Bursa'da kış turizminin merkezi olan Uludağ'a inen aç ayılar, tehlike saçtı.

Açlıktan yerleşim yerlerine inen ayı ailesi, Sarıalan bölgesinde bulunan orman köşklerinin bulunduğu yerde çöp kovalarını karıştırdı.

O esnada ayının kendisine doğru geldiğini gören bir kişi hızlıca kaçtı.

Köpek ile ayı boğuştu

İHA'dan aktarılan habere göre orada bulunan köpek ile ayı ise birbirine saldırdı. Köpek ile ayı bir süre boğuşurken bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Yaralanma olmadı

Öte yandan boğuşma sonrası ayı geldiği yerden ormana doğru kaçarak uzaklaştı. Köpek ile ayıda herhangi bir yara olmadığı görüldü.