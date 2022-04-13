Petrol
104.52
-0.11%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
589.433
-0.94%
BTXN Coin
31.06
-2.04%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Uludağ'da köpek, sahibi için aç ayıya saldırdı

    Karların arasında yemek arayan aç bir ayı gören vatandaş hızla kaçarken, yerleşim yerindeki devasa köpek de sahibini korumak için ayı ile boğuştu.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uludağ'da köpek, sahibi için aç ayıya saldırdı

    Bursa'da kış turizminin merkezi olan Uludağ'a inen aç ayılar, tehlike saçtı.

    Açlıktan yerleşim yerlerine inen ayı ailesi, Sarıalan bölgesinde bulunan orman köşklerinin bulunduğu yerde çöp kovalarını karıştırdı.

    O esnada ayının kendisine doğru geldiğini gören bir kişi hızlıca kaçtı.

    Köpek ile ayı boğuştu

    İHA'dan aktarılan habere göre orada bulunan köpek ile ayı ise birbirine saldırdı. Köpek ile ayı bir süre boğuşurken bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

    Yaralanma olmadı

    Öte yandan boğuşma sonrası ayı geldiği yerden ormana doğru kaçarak uzaklaştı. Köpek ile ayıda herhangi bir yara olmadığı görüldü.

    Uludağ da köpek, sahibi için aç ayıya saldırdı #1

    Uludağ da köpek, sahibi için aç ayıya saldırdı #2

    Uludağ da köpek, sahibi için aç ayıya saldırdı #3


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Fransa'nın gönderdiği özel ekip, savaş suçları incelemek için Ukrayna’da
    Dünya

    Fransa'nın gönderdiği özel ekip, savaş suçları incelemek için Ukrayna’da

    Kaliforniya'da orman yangınları için ek tazminat
    Ekonomi

    Kaliforniya'da orman yangınları için ek tazminat

    Görüş Bildir