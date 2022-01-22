Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yapılan çığ tatbikatı nefesleri kesti. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Uludağ’da Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) JAK Timleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini artırdı.

7/24 kesintisiz görev yapan 22 kişilik Uludağ JAK ekibi, her şarta karşı hazır olabilmek için bölgede sık sık tatbikat gerçekleştiriyor.

NEFES KESEN TATBİKAT

Geçtiğimiz gün 2’nci oteller bölgesinde yapılan çığ tatbikatı da nefesleri kesti.

Tatbikatta eğitimli timlerin işlerinde ne kadar uzman olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Senaryo gereği çığ meydana gelen bölgede bir kayakçı kara gömüldü.

Çığ altında kalan bir kişinin olduğu ihbarını alan ekipler, kar motorları ile olay yerine kısa sürede ulaşarak bölgeyi bayraklarla çember altına aldı.

Uludağ’da nefes kesen çığ tatbikatı VİDEO

KISA SÜREDE YERİ TESPİT EDİLDİ, KURTARILDI

Çığ sondalarıyla bölgede arama yapıldıktan sonra kar altında kalan vatandaşın kısa sürede yeri tespit edildi.

Çığ altında kalan vatandaşı çıkaran ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak; kar motoru ile 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

“İZİNSİZ FAALİYET İCRA ETMEMELERİ GEREKMEKTEDİR”

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün, “Yılın her döneminde bölgeye gelen tatilcilerin ve dağcıların, öncelikle Valilik makamı tarafından belirlenen kurallara riayet etmeleri ve izinsiz faaliyet icra etmemeleri gerekmektedir. Pistlerde veya sportif dağcılık faaliyeti için arazide bulunan vatandaşların muhtemel kazaen yaralanma, mahsur kalma ve kaybolma olaylarına karşı yapılan sporun türüne göre gerekli eğitimlerin alınmış olması, uygun teçhizat ve kıyafet kullanılması ve bölge hakkında bilgi ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir.” dedi.