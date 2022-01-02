Kış turizminin gözde merkezlerinden birisi olan Uludağ, hafta sonu tatilcileriyle doldu taştı. Hem kayak pistleri hem de otelleri dolduranlar, kayak yapmanın keyfini sürdü.

Yeni yılı tatil yaparak karşılamak isteyenler, soluğu Uludağ'da aldı. Kış turizminin gözde mekanları arasında olan Uludağ, tatilcilerle doldu.

Yeni yılın ilk ve ikinci gününde de kayak yapmanın keyfini süren tatilciler, eğlenceli anlar yaşadı.

Uludağ'da hava sıcaklığı ise sıfırın altında 3 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığı 47 santimetre olarak ölçüldü.

TATİLCİLERİ SİS VE SOĞUK DURDURAMADI

Kar yağışının öğle saatleri itibarıyla başladığı Uludağ’da sis ve soğuğa rağmen otellerde konaklayanlar ve günübirlik gelenler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Yerli ve yabancı tatilciler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yılbaşı için Tekirdağ’dan Uludağ'a geldiğini söyleyen Umut Karakaş, “Yılbaşı tatili için geldim. Güzel geçiyor. Uludağ’a ilk defa geliyorum. Daha önce hiç kayak da yapmamıştım. İlk defa kayak yapmayı denedim.

İlk gün çok düştüm ama ikinci günümde öğrendim. Pistler çok kalabalık. Uludağ çok tercih ediliyor. Kayak yapabildiğimi görmek hoşuma gitti, tekrar gelmeyi düşünüyorum” dedi.

Uludağ’da yeni yılın ikinci gününde pistler doldu VİDEO

"HEM YAZ HEM DE KIŞ TATİLLERİNDE BURADAYIZ"

Azerbaycan’dan yılbaşı tatilini geçirmek için Uludağ’a gelen Elnur Gaffarlı, “Azerbaycan’dan geldim. Uludağ’a dördüncü kez geliyoruz. Burayı çok beğeniyoruz. Çocuklar bu sene kayak yapmayı öğrendiler.

30 Aralık’ta geldik, yılbaşı partisi çok güzeldi. Yarın döneceğiz. Türkiye’yi beğendiğimiz için tatil yapmak amacıyla her sene tercih ediyoruz. Hem yaz, hem de kış tatillerimizi burada geçiriyoruz” diye konuştu.