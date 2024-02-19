Uludağ'ın ayak basılmayan yaylaları: Görenleri büyülüyor! Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’ın ayak basılmayan karla kaplı yaylalarının kartpostallık görüntüleri, drone çekimiyle görüntülendi.

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İHA

Bursa'nın ve Türkiye'nin gözde mekanlarından olan Uludağ, manzarası ve havasıyla ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından tatilcilerin kayak yapmak için akın ettiği Uludağ'ın ayak basılmayan yaylaları ise büyülüyor.

Kirazlı Yayla'dan yola çıkan Bursalı 3 dağcı, Uludağ'ın derin karlı ormanlarını zor şartlarda aşarak Hamuralanı, Kovanlıpınar ve Paşaçayırı yaylalarına ulaştı.

Eksi 3 derecede kimi zaman dizlerine kadar kara batan dağcılar, domuz sürüsü ve kurt izlerine denk geldi.

Ormanlarda yabani hayatın izleri

Sessiz ortamda, kuş sesleriyle birlikte yaptıkları yürüyüşün eşsiz bir haz verdiğini ifade eden Dağcı İsmet Şentürk, “Uludağ’ın ormanlarında yabanı hayatın izlerini görmek çok güzel. Paşaçayırı Yaylası’nda yaz aylarında çobanlar hayvancılık yaparken dinlendiği barakalarda, kış aylarında da bizler konaklıyoruz.

Uludağ’ın yaylarında bulunan bazı ağaçlarda, radyolara denk gelmek mümkündür. Çünkü çobanlar, radyolardan çıkan seslerle gece ve gündüz hem kendilerini hem de baktıkları hayvanları ayı ve doğadaki hayvanlardan koruyorlar.” dedi.

Karla kaplı dereleri aşan dağcıların drone ile de gezdikleri yerden yaptıkları çekimler, izleyenleri büyüledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)