Uludağ'ın kıvrımlı yollarında yeşil ve beyaz manzara

Uludağ'ın kıvrımlı yollarında yeşil ve beyaz manzara

Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı Uludağ'da, yılın ilk karının yağmasıyla eşsiz bir görüntü oluştu. Zirvenin eteklerindeki kıvrımlı yollar, ziyaretçilere keyifli bir güzergah sunuyor.

Uludağ'da beklenilen manzara görüldü.

Türkiye’nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Bursa'nın dünyaca ünlü kayak merkezinde sezonun başlaması heyecanla bekleniyor.

Yoğun ilgi görüyor

Sonbahar mevsiminde de doğa harika bir güzelliğe bürünen bölge, yerli ve yabancı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Geçmişte de birçok Yeşilçam filminin çekimlerine ev sahipliği yapan Uludağ, 2 bin 543 metre rakımıyla Marmara Bölgesi'nin zirvesinde bulunuyor.

Sis etkili oldu

Bursa kent merkezine 40 kilometre mesafedeki "Oteller Bölgesi"ne, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle alternatif ulaşım sağlanabiliyor.

Bölgede geçen hafta yağan karın ardından sis etkili olmaya başladı.

Uludağ'ın kıvrımlı yollarında yeşil ve beyaz manzara VİDEO



Ziyaretçilere keyifli güzergah

Ortaya çıkan görüntü, eteklerindeki çevresi çam ağaçlarıyla kaplı kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor.

Yeşil ve beyazlarla kaplı yol drone'la görüntülendi.