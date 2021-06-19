Bursalı bir grup dağcının, sisle kaplı Uludağ'ın 2543 metre yüksekliğindeki zirvesine zorlu tırmanışında, daha önce hiç gidilmeyen kar kuyuları ile mağaralarda yaptığı tehlikeli yolculuk nefes kesti.

Kış turizminin göz bebeklerinden Uludağ, kış aylarında olduğu kadar yaz aylarında da ziyaretçi ağırlıyor. Karların erimesi ve tabiatın canlanması ile birlikte dağın alçak kesimlerinde bahar havası yaşanırken, 2543 metre yükseklikteki zirve ve beraberindeki yüksek tepelerde kar kütleleri halen erimedi.

DAĞCILAR KUZUYATAĞI'NDA

Uludağ’ın zirvesinde çok az kişinin bildiği kar kuyuları ile içlerinde bulunan delikleri Bursalı dağcılar yerinde görüntüledi. Uludağ kuzey yüzünün en doğusunda bulunan Balabancık yaylasında kamp yapan Bursalı dağcılar, daha sonra zirveye zorlu tırmanış gerçekleştirdi. Kuzuyatağı tepe ile kar kuyularını ve içinde bulunan delikleri gezip görüntüleyen dağcılar, Uludağ sırt hattındaki yürüyüşlerini de havadan görüntüledi.

Uludağ’ın puslu zirvesinde tehlikeli yolculuk-Video

"DİTİKLER VE SARKITLAR TAHRİP EDİLMİŞ"

Bölge hakkında bilgi veren Bursalı tecrübeli dağcı İsmet Şentürk, "Uludağ sırt hattının en doğusunda pek fazla bilinmeyen farklı bir arazi yapısı var. Bölgede yaptığımız yürüyüş sırasında Kuzuyatağı tepede bulunan mağaranın bir bölümünü gezdik. Mağara içinde dikit ve sarkıtların tahrip edilmiş olduğunu görünce şok olduk. Yüz binlerce yılda meydana gelen bu doğal oluşumlar neden ve niçin kırılır anlaşılır gibi değil" dedi.