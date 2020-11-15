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    Uludağ'ın zirvesinden kartpostallık görüntüler

    Sezonun ilk karının Uludağ'ın zirvesine düşmesinin ardından, yağış ve sisle birlikte bölgede eşsiz manzaralar oluştu.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 15:08
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 15:08
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    Uludağ'ın zirvesinden kartpostallık görüntüler

    Geçtiğimiz haftalarda sezonun ilk kar yağışı görülen Bursa'nın turistik bölgesi Uludağ, beyaza büründü.

    Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ’da, doğa fotoğrafçısı Ali Şenel’in çektiği görüntüler, eşsiz güzelliği gözler önüne sürdü.

    MUHTEŞEM MANZARAYI FOTOĞRAF KARESİNE SIĞDIRDI

    Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Uludağ’ın zirvesine çıkan Şenel, yılın ilk karını muhteşem manzara eşliğinde karşıladıklarını söyledi.

    Uludağ ın zirvesinden kartpostallık görüntüler #1

    Uludağ ın zirvesinden kartpostallık görüntüler #2

    Uludağ ın zirvesinden kartpostallık görüntüler #3

    Uludağ ın zirvesinden kartpostallık görüntüler #4

    Uludağ ın zirvesinden kartpostallık görüntüler #5

    Uludağ ın zirvesinden kartpostallık görüntüler #6

    Uludağ ın zirvesinden kartpostallık görüntüler #7

    Uludağ ın zirvesinden kartpostallık görüntüler #8

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