Uludaz Tepesi, uğur böcekleriyle dikkat çekiyor

2 bin 260 rakımlı Uludaz Tepesi'nde bulunan uğur böcekleri, yaz aylarında tepeye gelmeye başlıyor. Doğaseverlerin ilgisini çeken uğur böcekleri, turizme katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş'ın Çimen Dağı kırsalında bulunan Uludaz Tepesi, yaz aylarında uğur böceklerine ev sahipliği yapyor.

Yaz ayları geldiğinde, 15 derece daha serin olan tepeye gelmeyen başlayan uğur böceklerini korumak için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

KAYALIKLARIN ALTINDA YAŞIYORLAR

Dağın eteklerinde yaşadıkları alanlardan daha serin olan tepeye gelmeye başlayan böcekler, burada kayaların altında yaşam sürüyor.

Halk arasında "gelin böceği", “yedi benekli” veya "uç uç böceği" olarak da bilinen uğur böcekleri, havanın soğumasıyla kasım ayı başında yeniden dağın eteklerine göç ediyor.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin ilgisini çeken, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline gelen böceklerin bölgedeki varlıkları korunacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, uğur böceklerinin kentin kültürel, zirai ve ekolojik dengesi açısından önemli bir değer olduğunu söyledi.

"HERKESTEN HASSASİYET BEKLİYORUZ"

Haziran itibarıyla bölgede görülmeye başlayan böceklerin turistik açıdan da kente değer katmaya başladığını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Uğur böcekleri şehrimizin tanıtımı, kültürel ve turizm değeri açısından çok özel bir yere sahip. Ancak bu küçük canlıların varlığını sürdürebilmemiz için çok dikkatli olmamız lazım.

Bölgeye giden bazı vatandaşlarımız hayvanları eline alıp sevmek isterken zarar verebiliyor. Bu noktada herkesten hassasiyet bekliyoruz. Bazı güzellikler vardır, onu uzaktan severek yetinmelisiniz. Uğur böceklerimiz de bu canlılardan."





"GÜZELLİKLERİ SEYREDELİM YETER"

Bölgeye uğur böcekleri için çok sayıda fotoğrafçının geldiğine işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Son dönemde böceklerin sayısında azalma görülmeye başladı. O yüzden bölgeye çıkan herkesin hassasiyeti maksimum seviyede tutmasını istiyoruz. Bir taşı çevirdiğinizde belki binlerce uğur böceği görebiliyorsunuz.

Aslında biz doğayla iç içe, doğaya zarar vermeden yaşamayı bu böceklerden biraz daha öğrendiğimizi fark edebiliyoruz.

Çünkü müdahale ettiğinizde o canlılar oradan kaçıyor. Uğur böcekleri şehrimizin çok önemli bir değeri. Bunun sergilediği güzellikleri seyredelim yeter diye düşünüyorum."